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Özel sporcunun hedefi olimpiyat madalyası

- Samsun'da yaşayan dünya şampiyonu özel sporcu Eda Yıldırım, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor- Yıldırım: "Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırmak"

27 Ağustos 2019 Salı 11:33
Özel sporcunun hedefi olimpiyat madalyası


SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'da yaşayan dünya şampiyonu özel sporcu Eda Yıldırım, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gözünü zirveye dikti.

İnşaat ustası baba, ev hanımı anne ve 6 kardeşi ile Van'da yaşarken, 2011 yılında Van depreminin ardından ailesi ile Samsun'a taşınan özel sporcu Eda, dört yıl önce resim öğretmeni Vildan Göz'ün yönlendirmesiyle sporla tanıştı.

Katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Eda, resim öğretmeninin antrenör oğlu Aytunç Göz ile başladığı sporda, 4 yılda ulusal ve uluslararası birçok madalya kazandı.

Özel sporcu son olarak bu ay İsviçre'de düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan gülle atma kategorisinde 12,05 metrelik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Özel sporcu Eda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Şampiyon sporcu, Van depreminin ardından bir ailenin yardımı ile Samsun'a geldiklerini ardından resim öğretmeni sayesinde sporla tanıştığını anlattı.


- Hedef olimpiyat madalyası


Hedefinin olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Aytunç hocam ile spora başladım. Birçok madalya kazandım. Katıldığım ilk şampiyonada gülle atmada altın madalya kazandım. Daha sonra branş olarak daha iyi olması için gülle antrenörü Sinem Hoca ile çalışmalara başladım. Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırmak."

Antrenörü Sinem Yıldırım ise Eda'nın çalışkan ve başarılı bir sporcu olduğu belirtti.

Son kazanılan dünya şampiyonluğunun kendilerini daha da gururlandırdığını ifade eden antrenör Yıldırım, hedeflerinin 2020 oyunlarında altın madalya kazanmak olduğunu aktardı.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:33
  1. Aytunç Göz
  2. Eda Yıldrım
  3. gülle
  4. Olimpiyat
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