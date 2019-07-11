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(Özel) Silviu Lung: “Mutluluk şarkıları söylemek istiyorum”

İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Silviu Lung, yeni sezondan oldukça umutlu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:36
(Özel) Silviu Lung: “Mutluluk şarkıları söylemek istiyorum”

İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Silviu Lung, yeni sezondan oldukça umutlu.


İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Karpuzatan Kadir Has Tesislerinden günde çift antrenman ile sürdürürken kaleci Lung’un performansı takdir topluyor. 2016-2017 sezonunda Astra Giurgiu takımından transfer edilen kaleci Silviu Lung, takımın birinci kalecisi konumunda. Yeni sezon öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Rumen kaleci Silviu Lung, “Yeni sezon için sağlıklı olmak, lige hazır hale gelmek ve maçlardan sonra taraftarlarımıza mutluluk şarkıları söylemek istiyorum. Aramıza katılan yeni kaleci Eray İşcan’ı selamlıyorum, iyi şanslar diliyorum. Rekabet diğer takımlar veya rakipler arasında olacak. Biz meslektaş olacağız. Şimdiye kadar idmanlar iyi, günde 2 idman yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. Zor bir dönem, ancak zorunlu ve çünkü sezon öncesi çalışmalar, bize yardımcı olacak” dedi. Silviu Lung, yeni sözleşme sorusuna ise, “Bu, kulübün kararı. Şehri, taraftarı ve Kayserispor ruhunu seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” açıklaması yaptı.


Silviu Lung’un Sarı-Kırmızılı kulüp ile 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:36
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