0553 313 94 23

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’na ‘Malazgirt’ akını

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ziyaretçi akınına uğruyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:43
(Özel) Selçuklu Mezarlığı’na ‘Malazgirt’ akını

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ziyaretçi akınına uğruyor.


Ahlat ilçesinde 210 dönüm alana kurulu mezarlık, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bölgenin en çok ziyaret edilen alanlardan biri haline geldi. Tarihi mezarlık, kutlamalar çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye gelenlerin ilk ziyaret ettiği nokta oldu. Programlar kapsamında tarihi mezarlık, bölgeye gelen turların olmazsa olmaz rotaları arasında da yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı tarihi mezarlığı görmeye gelen ziyaretçiler, bir taraftan mezar taşlarını incelerken, bir yandan da fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.



“Mezarları görünce insan duygulanıyor”


İHA muhabirine konuşan Erdoğan Akyüz isimli ziyaretçi, Selçuklu Mezarlığı’na ilk kez geldiğini ve çok duygulandığını belirtti. Mezarlık ziyaretiyle bin yıl geriye gittiğini dile getiren Akyüz, “Doğu Anadolu Bölgesi’ni hep merak ederdik. Özellikle 1071 Malazgirt Savaşı’yla Türklerin Anadolu’ya girişinin yaşandığı bölgeler öteden beri gelmek isteyip de gelemediğim yerler arasındaydı. Fırsat bulduk, eşimle beraber bu bölgeye bir gezi düzenleyelim dedik. Buraya ilk kez geliyorum. Mezarları görünce insan duygulanıyor. Bin yıl geriye gidiyorsunuz ve çok farklı duygular içerisine giriyorsunuz” dedi.



“Tüylerimiz diken diken oluyor”


İzmir’den bir grupla birlikte Ahlat’a geldiğini dile getiren Selçuk Erduran isimli ziyaretçi ise, Selçuklu Meydan Mezarlığı’na ilk adım attığı andan itibaren tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, “Buraya her geldiğimizde ecdadımızın ilk adımlarını görmüş oluyoruz. Selçuklu’dan Osmanlı’ya baktığımız zaman atalarımızın ilk adım attığı yerlerdir. Bizler için manevi olarak çok önemlidir. Çünkü Türklerin Anadolu’daki yerlerini simgeleyen yegane mezarlar bunlar. İlk gördüğümüzde kendi ecdadımıza dönmüş gibi hissediyoruz. Her geldiğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Manevi havası da gayet yüksek bir yer burası” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:43
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ressam Güher: "Resmin içinde kayboluyorum"
    1. Ressam Güher: "Resmin içinde..
    2. Temmuz ayında Erzurum’da 17 şirket..
    3. İnkalardan günümüze: Sağlık anahtarı
    4. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Güven’in..
    5. "Huzur Akdeniz" uygulamasında 24 bin..
    6. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1..
    7. "Biga Bal Mumu ve Arı Keki Tesisi" 80..
    8. (Özel) Balat’ta halk mezatına yoğun..
    9. Kestiği ağaç hayatının sonu oldu!..
    10. Cep telefonu için dehşet saçan..
    11. CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    12. Ürdün'de sigara protestosu!
    13. Ayvalık’ta 15. Zeytin Hasat Günleri..
    14. Melikgazi’den eğitime bir destek daha
    15. İsrail ordusu: "Şam’da İran..
    16. "ABD için Afganistan'daki barış konusu..
    17. (Özel) Selçuklu Mezarlığı’na..
    18. Kız öğrenci yurdunda panik! AFAD ve UMK
    19. PKK'ya 'Pençe' darbesi! 9 terörist..
    20. Donald Trump'ı kızdıracak açıklama!..
    21. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı,..
    22. Samsun’da acı olay! Eşini ve kızını..
    23. Nehrin suyu kesildi olta balıkçılarına..
    24. Başkentte dehşet: Adama ne olacaksa..
    25. (Özel) Başkan Çoban: “Biz bir kilimin..
    26. (Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı..
    27. Şırnak’taki kalekol saldırısına..
    28. MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3..
    29. Altınordu, ikinci haftayı da puansız..
    30. Yolcu gemisinde yangın! 3 ölü
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek