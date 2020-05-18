Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Mart’ta azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, uzun vadeli olarak Mart sonu itibarıyla, 3 milyar dolar azalarak 177,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise 1,2 milyar dolar azalarak 7,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini yayımlandı. Buna göre, Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3 milyar dolar azalarak 177,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,2 milyar dolar azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 100 milyon dolar artışla 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 736 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 123 milyon dolar azalarak 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 861 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 4 milyon dolar azalarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 941 milyon dolar azalışla 4,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 102 milyon dolar azalışla 1,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 122,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 7,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 177,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,8’inin dolar, yüzde 33,5’inin Euro, yüzde 3,0’ının Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,2’sinin dolar, yüzde 33,2’sinin Euro, yüzde 22,9’unun Türk lirası ve yüzde 0,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 177,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 57,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 23,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.