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Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı
Ekonomi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylülde 2020 sonuna kıyasla 1.4 milyon dolar azalarak 171.6 milyar dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:31:00 -
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

Sektörün uzun vadeli kredi borcu 199 milyon dolar gerileyerek 163.1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1.2 milyar dolar gerileyerek 8.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Eylülde 2020 sonuna kıyasla bankaların da uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3.4 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 813 milyon dolar düşüşle 20.7 milyar dolar oldu.

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