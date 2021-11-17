Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

Sektörün uzun vadeli kredi borcu 199 milyon dolar gerileyerek 163.1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1.2 milyar dolar gerileyerek 8.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Eylülde 2020 sonuna kıyasla bankaların da uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3.4 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 813 milyon dolar düşüşle 20.7 milyar dolar oldu.