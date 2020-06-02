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Ekonomi

Özel sektöre ait "ihracat blok treni" Türkiye'ye döndü

Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları Avrupa'ya taşıyan özel sektöre ait ihracat blok treni, otomotiv yedek parçaları ve beyaz eşyada kullanılan ham maddelerle ülkeye giriş yaptı - Reysaş Uluslararası Demiryolları Operasyon Müdürü Aykut Sunci: - "Bugün sabah saatlerinde İstanbul Halkalı'ya ulaşan trenimiz, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından gece Marmaray'dan geçecek” - "Trenimiz, sıkıntı yaşanmaması durumunda yarın Sakarya Arifiye Tren İstasyonu'na ulaşacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:05:30 -
Özel sektöre ait "ihracat blok treni" Türkiye'ye döndü

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları Avrupa'ya taşıyan özel sektöre ait ihracat blok treni, otomotiv yedek parçaları ve beyaz eşyada kullanılan ham maddelerle Türkiye'ye döndü. Bugün İstanbul-Halkalı'ya ulaşan trenin yarın seferini tamamlaması bekleniyor.

Sakarya Arifiye Tren İstasyonu'ndan 21 Mayıs'ta, Macaristan'ın Sopron kentindeki istasyona gitmek üzere yola çıkan tren, asrın projesi Marmaray'ı kullanarak direkt Avrupa'ya geçiş yaptı.

Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları taşıyan ihracat blok treni, 26 Mayıs'ta Macaristan'a ulaştı. Trendeki yüklerin, Sopron'daki istasyondan tırlarla Macaristan, Almanya, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya teslimatları yapıldı.

- 18 vagonla dönüş yolunda

Otomotiv yedek parçaları ve beyaz eşyada kullanılan ham madde yüklenerek bu kez "ithalat treni" olarak Türkiye'ye dönüş yapan 18 vagon, 585 metre uzunluğunda 36 konteynerden oluşuyor.

Reysaş Uluslararası Demiryolları Operasyon Müdürü Aykut Sunci, AA muhabirine, Türkiye'ye ürün getirmek üzere 30 Mayıs'ta yola çıkan trenin, yine Marmaray'dan geçeceğini söyledi.

Reysaş olarak Marmaray'ı kullanacak ithalat blok treninin de seferini tamamlamasını beklediklerini belirten Sunci, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul Halkalı'ya ulaşan trenimiz, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından gece Marmaray'dan geçecek. Trenimiz, gümrük işlemleri sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda yarın (çarşamba) Sakarya Arifiye Tren İstasyonu'na ulaşacak." dedi.

Sunci, söz konusu trenin yine otomotiv ve beyaz eşya sektöründen müşterilerin ürünlerinin yüklenmesiyle 5 Haziran'da yeniden Avrupa'ya doğru yola çıkacağını bildirdi.

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