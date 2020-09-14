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Gündem Özel sektör ve kamu çalışanları... İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Gündem

Özel sektör ve kamu çalışanları... İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

Koronavirüs vakalarının artması sonrası Ankara'da yapılan mesai saatleri düzenlemesinin İstanbul'da da yapılması için çalışma başlatıldı.Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:26:00 -
Özel sektör ve kamu çalışanları... İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

Koronavirüs pandemisi dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vakaların ülkemizde artışa geçmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu taşımada ayakta yolcu alınmasının yasak olduğunu açıkladı. Vakaların artması sonrası tedbirler arttırılırken Ankara'da uygulanmaya başlayan kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi. 

Özel sektör ve kamu birlikte yapılmalı

İstanbul'da kademelendirilmiş mesai için valilik çalışma başlattı. İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu'nun yaptığı ankete göre, İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları kullanıyor. Konuya ilişkin kademelendirilmiş mesai sistemine özel sektör çalışanlarının da dahil edilmesi gerektiğini belirten Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" dedi.

İstanbul'da toplu ulaşımın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Prof. Dr. Ilıcalı, "Valilik İBB ile Perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" ifadelerini kullandı.

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