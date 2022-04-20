Özel sandıklardan emekli aylığı alanlar dul ve yetimlere bayram ikramiyesi var mı?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Emekliye bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyesi tutarı ile ilgili açıklama yaptı. Bilgin, emekli ikramiyesinin 1100 TL olacağını açıkladı. Bakan Vedat Bilgin, emekli Ramazan bayram ikramiyesinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. Peki bayram ikramiyesi kime var kime yok?

Özel sandıklardan emekli aylığı alanlar ve dul ve yetimlere bayram ikramiyesi var mı?

Ödenmeyen sandık emekli, dul ve yetimlerinin bayram ikramiyeleri yatacak mı? Geçmişte bu konuda bir düzenleme yapılmadı. Bu sene de düzenleme yapılmazsa banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlar ve dul ve yetimlerine bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

Bayram ikramiyesi kimlere veriliyor?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor.

Kimler bayram ikramiyesi alıyor? sorusunun yanıtını şu şekilde sıralanabilir;

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.