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(Özel) Sağlık Müdürü’nden küçük Denizhan’a ziyaret

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.

27 Ağustos 2019 Salı 08:19
(Özel) Sağlık Müdürü’nden küçük Denizhan’a ziyaret

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, aile hekimi tarafından ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılan üç makineye bağlı küçük Denizhan’ı evinde ziyaret ederek, ailesine yardımcı olma sözü verdi. Küçük çocuğa geçmiş olsun dileklerinde bulunan Özcan, doktor hakkında inceleme başlattıklarını söyledi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, erken doğum sebebiyle serebral palsi hastası olan ve 3 makineye bağlı olarak yaşamasına rağmen, ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılan 14 yaşındaki Denizhan Darlas’ı evinde ziyarette bulundu. Denizhan’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Akan, ailesine yardımcı olma sözü verdi. Son yaşanan aile hekimi krizi hakkında ailenin yaşadıklarını dinleyen Akhan, soruşturmanın takipçisi olduklarını dile getirdi.


Denizhan’ı evinde ziyaret ederek yaşanan olayları bizzat aileden dinleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Basında Denizhan ve aile hekimiyle ilgili birtakım sıkıntılar yaşandığına dair haberler yer aldı. Biz de bu olaydan sonra hastamızı evinde ziyaret ettik. Denizhan’ın tedavisi 3 yıldır yatağa bağlı şekilde devam ediyor. Çocuk hastanesinde her türlü tedavisi yapılıyor. Bunun yanında aile hekimince ihtiyaç duyduğu ilaçları yazılıyor. Son dönemde bu ilaçların yazılmasıyla ilgili birtakım sıkıntıların yaşandığı aile tarafından bildirildi. Biz de bu olaydan sonra hastamızı yerinde görmek, sorunları bizzat kendilerinden dinlemek için ziyaret ettik. Burada yapılan uygulamaları aileden dinledik. Bu konuyla ilgili gerekli talimatı verdik, inceleme başlattık. Bu inceleme sonucunda gerekenler yapılacaktır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:19
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