(Özel) Sağanak yağmurda köpeği yumrukladı Bursa’nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Gemlik çevre yolunda geçtiğimiz gün çekilen bir görüntü insanların vicdanını sızlattı. Bir adamın sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğin yanına gelerek yumruk atması ve tuhaf davranışlar sergilemesi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Görüntüyü çeken hayvansever, köpeği kurtararak, bir gece evinde baktıktan sonra ilan vererek hayvanı sahiplendirdi.

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