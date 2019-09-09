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(Özel) Polonyalı DJ’in Türkiye’ye uzanan Türk müziği sevgisi

Polonya’da DJ’lik yaparken Türk müzisyenlere ilgisi artan Kornelia Binicewicz’in bu tutkusu onu Türkiye’ye getirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:30
(Özel) Polonyalı DJ’in Türkiye’ye uzanan Türk müziği sevgisi

Polonya’da DJ’lik yaparken Türk müzisyenlere ilgisi artan Kornelia Binicewicz’in bu tutkusu onu Türkiye’ye getirdi. Türkiye’ye yerleşen Polonyalı DJ, 4. Kadıköy Plak Günleri’nin kapanışında, "Türk müziğine aşık oldum" dedi.


Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kadıköy Plak Festivali’nin kapanışını 4 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Polonyalı başarılı DJ Kornelia Binicewicz yaptı. Müzik ve plak tutkunları, Binicewicz’in sunduğu müziklerle eğlenceli anlar yaşadı. Türkiye’ye kadın müziklerini daha yakından tanımak için yerleştiğini ve özellikle 70’li yıllarla ilgilendiğini anlatan Binicewicz, “Buraya birkaç yıl önce Türkiye’nin kadın şarkıcılarını daha çok keşfetmek ve anlamak için geldim. Çünkü Türkiye’deki 70’li yılların müziğiyle çok ilgiliydim. Fakat aslında bu dönemin kadın şarkıcıları hakkında çok az şey bildiğimi fark ettim. Böylece anlamak, plakları daha iyi araştırmak ve onların hikayelerini sadece Türk insanına değil, dünyanın her yerindeki insanlara taşıyabilmek için buraya taşındım. Mesela ben Polonyalıyım ama Türk müziğine de aşık oldum. Burada yaşıyorum ve burada derlemeler yapıyorum. Fakat benim hikayemdeki en önemli nokta, kadın şarkıcıların bu günlerde ne anlatmaya çalışıyor olduklarını anlamaktı. Onlar istedikleri her şeyi ifade etme yetisine sahiptiler ve o günlerde erkeklerin hakim olduğu müzik piyasasında nasıl var oldukları da buna dahil” diye konuştu.


Kornelia Binicewicz, en çok beğendiği Türk şarkıcıların hangileri olduğu sorusuna, “Çok fazla var. Bence, kalbimin gözdesi Esmeray. Çünkü hikayesi, Afro-Türk olması ve sunduğu şarkıların çok çok derin olması gibi, arkasında çok derin hikayeler var. Ses açısından Hümeyra’yı da seviyorum. Bana çok büyük duygular taşıyor. Bazı şarkıları çok feminist geliyor ve bunlar 70’lerdeydi. Türkiye’den başka bir isim de Şenay. Müziğindeki manyetizma, klasik Türk müziğinden çok daha geniş. Daha başka birçok sanatçı var, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, Kamuran Akkor, bunları çok seviyorum. Ayla Dikmen’e hayranım. Bu konuda saatlerce konuşabilirim. Türkiye’de keşfedilecek birçok müzik var, gerçek bu” yanıtını verdi.


Türkiye’de ve dünyada yaşanan kadın cinayetlerine de değinenBinicewicz, “Bence bu tarz şeyler sadece Türkiye’de olmuyor. Tabii ki Türkiye’deki kadın haklarının biraz daha fazla ciddiye alınması gerek. Kadınlar kendilerini korumak için gereken yetiye sahip değiller. Bu yüzden kadın cinayetleri gibi şeyler meydana geliyor ve aileler şok yaşıyor. Aslında sadece Türkiye’de değil, her yerde insan ve kadın hakları için bir şeyler yapılmalı. Mesela onlara kendilerini koruma hakkı verilmeli. Bir toplumun kadınları koruma yolu budur” dedi.


Kornelia Binicewicz, Kadıköy Plak Festivali’nin de giderek gördüğü en iyi plak festivali halini aldığını söyledi. Başarılı DJ, “Yıldan yıla bu festival büyüyor ve benim gördüğüm en iyi festival gibi görünmeye başlıyor. Burada ikinci kez bulunmaktan ve bunun büyüdüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum. Buraya ne zaman gelsem, ilk olarak bunun sadece derin plak koleksiyoncuları için değil, müziği seven herkes için bir etkinlik olduğunu hissediyorum. Unutulmuş veya yeni sesleri arayan herkes için. Bu çok benzersiz bir şey” diye konuştu.


Daha çok kadın müzikleriyle ilgilendiğini anlatan Binicewicz, “Ben daha çok kadın müzikleri topluyorum. Koleksiyonumun büyük bölümünü kadın şarkıcılar, onlara ait şarkılar ve plaklar oluşturuyor. Erkek sanatçılar da var tabii. Müziği çaldığımda 60’lar, 70’ler ve 80’lerden kadın perspektifinden şarkıları sunmaya çalışıyorum. Benim genellikle yaptığım şey bu ve burada yapacağım şey de bu. Bu gece Lübnan, Türk, Yunan ve Afrika’dan daha çok kadınların varlığını barındıran müzikleri sunacağım. 70’lerdeki kadın aktivitesinin bir potpurisi gibi olacak” dedi.


Kadıköy Plak Günleri’nin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkan DJ Kornelia Binicewicz, sunduğu müzik ziyafetiyle hem Kadıköylülere hem de Türkiye’nin farklı noktalarından gelerek festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Kendini müziğin ritmine kaptıran vatandaşlar, sahnenin önündeki alanda toplanarak dans etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:30
  1. sanat

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