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(Özel) Pet hayvanlarında kene riskine dikkat

Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak, kene tehlikesinin yeniden ortaya çıkması insanları tedirgin etmeye başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
(Özel) Pet hayvanlarında kene riskine dikkat

Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak, kene tehlikesinin yeniden ortaya çıkması insanları tedirgin etmeye başladı. Büyük ve küçükbaş hayvanların başını çektiği kene vakalarında, uzmanlara göre park ve bahçelere salınan pet hayvanları da büyük risk altında bulunuyor.


Özellikle kırsal kesimlerde daha çok görülen kene, merada olan büyük ve küçükbaş hayvanlar üzerinden insanlara geçebiliyor. Konuyla ilgili veteriner hekimler ise, sadece kırsal kesimlerin değil, şehirlerde park ve bahçelere salınan evcil hayvanların da kene riski taşıdıklarını belirtti.



“Evcil hayvanlar için pire ve kene kovucu tasmalar ve ense damlaları var”


Eskişehir Pet Life Veteriner Kliniği Veteriner Hekimi Abdülhamithan Çam, pet hayvanlarında keneler için nasıl önlem alınmalı konusunda tavsiyelerde bulundu. Çam, evcil hayvanlar için başlıca önlemler arasında pire, kene tasmaları olduğundan bahsederek, “Evcil hayvanlarda pire ve kene kovucu tasmalar ve ense damlaları var. Normalde periyot olarak 3 ayda bir rutin kullanıyoruz. Aktif 1 ay pasif 2 ay toplam 3 ay kullanım var ama genelde sık sık yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ense damlaları ise, iç ve dış parazitler için hayvan sağlığı açısından kesinlikle ihmal etmesinler. Eğer yoğun periyotlarda karşılaşıyorlarsa 3 ayı beklemesinler erken yaptırsınlar” ifadelerini kullandı.



“Hem kediye köpeğe hem de insana bulaşacak şekilde hastalıkları var”


Ayrıca Çam, kenenin görüldüğü pet hayvanlarında, sahiplerinin kesinlikle bu keneleri çıkarmaması gerektiği konusunda uyararak, “Keneler taşıyıcı oluyorlar. Hem kediye köpeğe hem de insana bulaşacak şekilde hastalıkları var. Onlardan koruma amaçlı tasmalar ve ense damlaları yapılabilir. Aslında bilen kişiye, veteriner hekimlere danışırlarsa daha sağlıklı olur. Çıkartırken usulüne uygun bir şekilde çıkartılmalı. Sonrasında iştah kesilmesi gibi bir problem yaşanmaması için kesinlikle veteriner hekim görmeli. Toksilasyon çok fazla olursa hayvanda kusma olabilir” şeklinde konuştu.



“Hayvanın ölme ihtimali var”


Öte yandan Veteriner Hekimi Abdulhamithan Çam, kenenin yanlış çıkarılması veya hastalık bulaştırması durumunda pet hayvanlarının hayatına mal olabilecek sonuçların olabileceğini söyleyerek, “Hayvanda toksikasyon çok fazlaysa ihtimal var. İştah kesilmesiyle başlar toksikasyona bağlı hayvanın metabolizması veya direnci zayıfsa ölümler de görülebilir” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
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