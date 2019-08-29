0553 313 94 23

(Özel) Pendik’te 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada

Pendik’te 5 katlı binanın çatısına hiçbir güvenlik önlemi olmadan çıkarak çatı tamiri yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
(Özel) Pendik’te 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada

Pendik’te 5 katlı binanın çatısına hiçbir güvenlik önlemi olmadan çıkarak çatı tamiri yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Olası bir faciaya davetiye çıkarılan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Batı Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan çatı tamiri yaptı. Çatı uçlarına kadar gelerek çalışma yapan işçiler, adeta yürekleri ağza getirdi. Canlarını hiçe sayan işçilerin düşme riskine rağmen zaman zaman çatının ucundan eğilip aşağıya baktığı görüldü.


Öte yandan, işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırmızı bibere ilgi
    1. Kırmızı bibere ilgi
    2. Türkiye Adalet Akademisi (TAA) işçi..
    3. Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu Can..
    4. Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan..
    5. Mücevher sektörü ABD'ye yılda 1 milyar..
    6. Van’da kilolarca eroin ele geçirildi!
    7. Beykoz’da Sosyal Market ile ihtiyaç..
    8. Didim Belediyesi’den Kuşadası’na..
    9. (Özel) Minik Zülal’in yaşama tutunması..
    10. Küçükçekmece Gölü’nde şenlikler..
    11. TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor
    12. Egzama bitkisel tedaviyle tarihe..
    13. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    14. Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü..
    15. Mavi Koridor Rallisi Türkiye'den..
    16. Parkinsonda medikal egzersizin önemi
    17. E-5'te ortalık savaş alanına döndü
    18. 1 kişinin öldüğü feci kaza kameraya..
    19. Brent petrolün varili 60,02 dolar
    20. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...
    Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...