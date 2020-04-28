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Aktüel

(Özel) Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya saldı

Bursa’da bir kişi ormanda gezerken ölmek üzere yavru tavşan buldu, 2 ay şırıngayla besleyip doğaya saldı.

2020-04-28 12:19:27 -
(Özel) Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya saldı

Bursa’da bir kişi ormanda gezerken ölmek üzere yavru tavşan buldu, 2 ay şırıngayla besleyip doğaya saldı.


Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde yaşayan Mustafa Memiş, köyündeki ormanlarda mantar aramak için 2 ay önce gezmeye çıktı. Ormanda mantar ararken annesinin terk ettiği yavru tavşanla karşılaşan Memiş, ölmek üzere olan tavşanı alıp evine getirdi. Yavru tavşanı her gün şırıngayla süt vererek besledi. 2 ayın sonunda büyüyen ve sağlığına kavuşan tavşan hayvan sever vatandaş tarafından doğaya salındı. Tavşanı ilk bulduğu ve doğaya salarken video çeken Memiş, bir canı yaşatmanın mutluluğunu herkesle paylaştı.


Ormanda gezerken 2 ay önce yavru tavşan bulduğunu ifade eden Mustafa Memiş, "Tavşanı bulduğumda yavruydu savunmasızdı. Bende ölmesin diye alıp evime getirdiğim tavşanı 2 ay boyunca besleyip büyüttüm, kendini kurtaracak boyuta gelen tavşanı bugün özgürlüğüne kavuşturuyorum" dedi.

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