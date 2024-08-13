Özel okulların talepleri bitmiyor! Şimdi de 60 bin TL kitap ücreti istiyorlar

Çalışan anne babaların en büyük problemlerinden biri de fahiş kreş fiyatları, bunlara ek olarak ilkokuldaki özel okul ücretleri de cep yakmaya devam ediyor. Üstüne üstlük eğitim ücretlerinin yanına kıyafet ücreti, yemek ücreti, servis ücreti ve son olarak kitap ücreti eklendi.

60 BİN TL KİTAP ÜCRETİ TALEP ETTİLER!

Özel okullardan bazıları ilkokul öğrencileri için 60 bin TL kitap ücreti talep etti. Anne babalar fahiş fiyatlarla başa çıkmakta gerçek anlamda zorlanıyor. Özel okulların istediği kitap ücretleri 60-70 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

ÖZEL OKULLARDAKİ FAHİŞ FİYATLAR AİLELERİ GERİYOR

Maddi açıdan sıkıntı yaşayan aileler, binbir zorlukla çocuklarını özel okula verdikten sonra bu tarz ek ücretlerle zor durumda kalıyor. Yaşanan bu durum anne ve babalar arasında hem finansal hem de psikolojik yükler oluşturuyor.

Hukukçular, 'Zorunlu olarak kırtasiye ücreti 39 bin TL'dir 40 bin TL'dir diye bir durum söz konusu olamaz. Bu haksız şarttır, tüketici aleyhine bu sözleşmeler düzenlenemez. Sözleşme geçersiz duruma gelebilir.' ifadelerini kullansa da özel okulların bu konudaki tutumları değişmiyor.