Özel okullar 1 Mart’ta açılıyor mu? Çocuklarını özel okula gönderenler yüz yüze eğitimin planını kendileri için nasıl uygulanacağını merak ediyor. Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okulların açılacağı tarih?

Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullar 5 gün mü açık olacak?

Yüz yüze eğitim 1 Mart’ta ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencileri için başlayacak. 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri okullara haftada iki gün gidecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Açıklanan bu program özel okullar için de geçerli. Diğer sınıflar ise salgının seyrine göre kademeli olarak açılacak.

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV’de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, özel okulların yüksek seviyeli tedbirler aldıklarını ancak bunu sadece okul bağlamında değil bir şehirde yaşayan topluluk anlamında değerlendirdiklerini, bu yüzden tüm ülke için ortak bir karar aldıklarını dile getirdi.