Özel okul ücretlerin ne kadarı iade edilecek? Kolejlerde para iadesi olacak mı?
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl 11 Mart’tan sonra yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitim geçildi. 2020?2021 eğitim öğretim yılında ise 31 Ağustos’ta başlayan eğtim öğretim birinci dönem ara tatile kadar bazı sınıflarda kademeli olarak yüz yüze eğitim yapılsada artan korona vakaları nedeniyle yarıyıl tatiline kadar eğitime uzaktan olarak devem edildi. Eğitimin uzaktan olarak yapılması özel okulara ödenen ücreti de gündeme getirdi. Kolejlerde okuyan öğrenci velileri özel okul ücret iadesini talep ediyordu. Sonunda özel okul ücret iadesi talebi yargıya taşındı. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti de kolejler yani özel okul ücretleriyle ilgili kararını verdi. Peki Özel okul ücretleri iade edilecek mi? Özel okul ücretleri ne zaman iade edilecek? Özel okul ücretlerin ne kadarı iade edilecek?
Özel okul ücret iadelerine ilişkin vekileri sevindirecek son dakika gelişmesi yaşandı. İzmir Tüketici Hakem Heyeti, pandemi nedeniyle özel okul ücretinin veliye kısmen iadesine karar verdi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bir velinin Kovid-19 salgını nedeniyle hizmetin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle özel okul hakkında yaptığı başvuru üzerine, eğitim ücretinin kısmen iadesini kararlaştırdı. Kentte çocuğu özel okula devam eden İ.A, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okulla 29 bin lira bedelli eğitim sözleşmesi imzaladığı ancak salgın nedeniyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikayetiyle İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. İ.A, başvurusunda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti.
Özel okul ücretlerin ne kadarı iade edilecek?
Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti. Uçan, şunları kaydetti: "Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir."