Özel okul ücretleri iade mi edilecek? Özel okul ücreti ne kadar geri iade edilecek?

Özel okul ücret iadesi son dakika. İzmir Tüketici Hakem Heyeti, salgın nedeniyle özel okul ücretinin veliye kısmen iadesine karar verdi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bir velinin Covid-19 salgını nedeniyle hizmetin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle özel okul hakkında yaptığı başvuru üzerine, eğitim ücretinin kısmen iadesini kararlaştırdı. Kentte çocuğu özel okula devam eden İ.A., 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okulla 29 bin lira bedelli eğitim sözleşmesi imzaladığı ancak salgın nedeniyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikayetiyle İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Özel okullar para iadesi yapılacak mı?

Özel okullardan ücret iadesi talebi bir süredir veliler ile özel okul yöneticilerinin arasını bozmuştu. Okul yöneticileri okul ücretlerinin iade edilmesinden yana değildi. Veliler ise kapalı kalan dönem için okul ücret iadesini talep ediyordu. İzmir'de yaşanan gelişme ise özel okul sahiplerini üzecek velileri ise sevindirecek.

Özel okul ücreti ne kadar geri iade edilecek?

İ.A., başvurusunda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti. Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti. Uçan, şunları kaydetti: "Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir."

Özel okul ücret iadesi için nereye başvurulur?

Kendisi de özel okulda çocuğu eğitim gören bir veli olan Ankara Barosu avukatı Serkan Ağar’a göre okullar açılıp telafi eğitimi de verilmezse ücret iadesi yapılmalı. Ağar, izlenmesi gereken yolu şöyle anlattı: “Örgün eğitim okul çatısı altında yapılır. Ev çatısı altında örgün eğitimin telafisi olmaz. Pandemi yüzünden 21 Eylül’den sonra da okulların açılıp açılmayacağı belirsiz. Eğer okullar açılmazsa ve örgün, yani yüz yüze eğitim verilemeyen döneme ilişkin olarak telafi de mümkün olmazsa ücret iadesi yapılmalı.