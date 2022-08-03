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Eğitim Özel okul sınıf mevcudu kaç? Özel okul sınıfları kaç kişi?
Eğitim

Özel okul sınıf mevcudu kaç? Özel okul sınıfları kaç kişi?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihinde başladı. İlkokul kayıtları e okul üzerinden yapılmaktadır. MEB okulların 12 Eylül’de açılacağını duyurdu. Özel okullarda çocuklarını okutmak isteyen veliler ise özel okul sınavların kaç kişi olduğunu sorguluyor. Özel okulların sınıf mevcutlarına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki özel okul sınıf mevcudu kaç? Özel okullarda sınıflarda kaç kişi bulunuyor?

Yeniakit Publisher
2022-08-03 08:17:00 - 2022-08-03 08:17:56
Özel okul sınıf mevcudu kaç? Özel okul sınıfları kaç kişi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan sonra özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak. İşte kararın detayları

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

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