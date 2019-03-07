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(Özel) Öğrencilerin 23 bin lira tasarruf ettiren projesi tescil yolunda

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve yılda 23 bin lira tasarruf sağlayan doğalgazla çalışan kalorifer kazanları için geliştirilen termostat sistemi için patent başvurusu yapıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:36
(Özel) Öğrencilerin 23 bin lira tasarruf ettiren projesi tescil yolunda

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve yılda 23 bin lira tasarruf sağlayan doğalgazla çalışan kalorifer kazanları için geliştirilen termostat sistemi için patent başvurusu yapıldı. Seri üretime hazır halde bekleyen proje, patent başvurusunun onaylanmasının ardından Türkiye’deki tüm kamu binalarında kullanımı için çalışmalar başlayacak.


Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan ve öğrencileri tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ’Akıllı kamu binası otomasyonu’ projesi kapsamında, doğalgazla çalışan kalorifer kazanları için termostat sistemi geliştirildi. İç ortamın yanı sıra dış ortam sıcaklığı ve su sıcaklığını ölçerek belirlenen programa göre kazanın çalışmasını sağlayan sistem sayesinde son bir yılda yüzde 30’a varan, 22 bin metre küp doğalgaz toplamda ise 23 bin lira tasarruf edildi. Yerli yazılım ve donanım ile tasarlanan sistemin patent başvurusu da yapıldı.



“Prototipimiz hazır”


Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan, “Okulumuzda yüzde 30 tasarruf sağladığımız için bunun patentini de almaya karar verdik. Patent ve faydalı model başvurumuzu yaptık. Temmuz ayında çıkış alacak. 3 ay da ilan süresinde bekledikten sonra, ekim ayında faydalı model belgemizi de alacağız. Daha sonra seri imalat için hazırlıklarımızı tamamladık. Prototipimiz hazır. En son üretime hazır halde bekliyoruz. Seri üretimini yaptıktan sonra Türkiye’de bütün kamu binalarına taktığımız zaman yüz milyonlarca lira tasarruf sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tüm Türkiye çapında devlet dairelerinde harcanan doğalgazın yüzde 30 tasarruf edildiğini düşünürsek, ne kadar büyük bir kazanç sağlayacağımızı hesap edebiliriz. Yüz milyonlarca lira tasarruf etmiş olacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:36
  1. doğa

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