Özel öğrencilere Türkçe Dersi Etkinlikler Seti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerin bilgiye erişmelerini, bağımsızlaşmalarını; seyahat etmek, bir ürün satın almak veya doktora gitmek gibi basit günlük yaşam aktivitelerinde okuryazarlıklarını sağlamak amacıyla Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti geliştirildi.
15 kitaptan oluşan Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti, müfredattaki kazanımların tümünü kapsayacak şekilde yaklaşık 3 bin etkinlikten oluşuyor. 3 bin adet basımı yapılarak 81 ile gönderilen sete, dijital olarak orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-uzaktan-egitim-icerikleri/icerik/1319 adresinden ulaşılabilir. Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti; öğrenmeye hazırlık, erken okuryazarlık, ilk okuma yazma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama, sözlü iletişim gibi öğrenme alanları üzerine yapılandırılmış bir niteliğe sahip.