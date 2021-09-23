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Eğitim Özel öğrencilere Türkçe Dersi Etkinlikler Seti
Eğitim

Özel öğrencilere Türkçe Dersi Etkinlikler Seti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerin bilgiye erişmelerini, bağımsızlaşmalarını; seyahat etmek, bir ürün satın almak veya doktora gitmek gibi basit günlük yaşam aktivitelerinde okuryazarlıklarını sağlamak amacıyla Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:30:00 -
Özel öğrencilere Türkçe Dersi Etkinlikler Seti

15 kitaptan oluşan Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti, müfredattaki kazanımların tümünü kapsayacak şekilde yaklaşık 3 bin etkinlikten oluşuyor. 3 bin adet basımı yapılarak 81 ile gönderilen sete, dijital olarak orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-uzaktan-egitim-icerikleri/icerik/1319 adresinden ulaşılabilir. Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti; öğrenmeye hazırlık, erken okuryazarlık, ilk okuma yazma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama, sözlü iletişim gibi öğrenme alanları üzerine yapılandırılmış bir niteliğe sahip.

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