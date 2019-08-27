Özel öğrencilerden Başkan Altay’a “Özel” ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Tarıma Engel Yok” projesi kapsamındaki özel eğitimli öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ederek, kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünlerden hediye etti.

Özel öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Tarıma Engel Yok” projesi kapsamında Yaylapınar Fidanlığında kendileri için ayrılan alanda bahar aylarında diktikleri sebzelerin hasadını gerçekleştirdi. Özel öğrenciler, daha sonra eğitmenleriyle birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ederek, kendi elleriyle topladıkları sebzeleri takdim etti. Özel gençlerle yakından ilgilenen Başkan Altay, “Sürdürülen bu proje onların hayatına renk katıyor. Doğa ve toprakla uğraşmak her insana huzur verdiği gibi bu gençlerimize de huzur veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılından bu yana sürdürülen “Tarıma Engel Yok” projesine, bu yıl Konya merkezdeki ve Ereğli’deki 12 okuldan 417 özel eğitimli öğrenci katıldı.