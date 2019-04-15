'Özel mülkiyettir, girilmez' diyerek, yolu kapattılar UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.

Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren karayolunun giriş ve çıkış bölümüne plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı. Kara yolunun tapulu malları olduğunu belirten kalabalıktakiler, haklarının verilmesini istedi. Yolun yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bölümde 45 kişinin hak sahibi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma, kalabalıktakilerle görüşme başlattı.

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