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(Özel) Migren, botoksla son buluyor

Şiddetli baş ağrılarına sebep olan ve günlük hayatı zindana çeviren ’migren’ botoks ile son buluyor.

21 Haziran 2019 Cuma 10:57
(Özel) Migren, botoksla son buluyor

Şiddetli baş ağrılarına sebep olan ve günlük hayatı zindana çeviren ’migren’ botoks ile son buluyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin, hastaların botoks tedavisi ile migrenden kurtulabileceğini belirtti.


Migrene neden olan kaslardaki gerilmenin botoksla tedavi edildiğini belirten, Tekden Denizli Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin, “Migrenin yüz ve başın arka kısmındaki kaslar ile omuz kaslarından kaynaklandığı ve bunların her birinin migrenin tetik noktası olduğu düşünülüyor. Bu kasların gerilmesiyle başlayan bir ağrı mekanizması var, bu kasların rahatlatılmasıyla migren ağrıları da çözülüyor. Bunu botoksla tedavi etmemiz mümkün, yaptığımız işlemler sayesinde botoksla migren ağrılarından botoksla tamamıyla kurtuluyorlar ve güzel bir çözüm oluyor” dedi.



“Bu tedaviyle migrene kesin çözüm sağlanıyor”


Botoks tedavisine migrenin kesin çözüm olduğunu aktaran Op. Dr. Mersin, “Çok küçük enjeksiyonlarla birkaç dakika içinde enjeksiyon tamamlanıyor. 2-3 gün sonra da etkisi başlıyor ve ardından migrenden kurtulmuş oluyorlar. Bu tedaviyle migrene kesin çözüm sağlanıyor. Migren hastalarına çok güzel bir haber vermiş olabiliriz. Hastaların geri dönüşleri güzel oluyor, şu ana kadar migrenin geçmediğini söyleyen olmadı” diye konuştu.



“Uykusuz gecelerim oluyordu”


Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Tekden Denizli Hastanesine başvurup botoks tedavisi olan Arzu Erbil Ekmekçioğlu, gün içerisinde baş ağrısı nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını ancak çözüm bulamadığını ifade ederek, “Gün içerisinde ağrı ve sıkıntılarım oluyordu. Migren hayatımı çok etkiliyordu, uykusuz gecelerim oluyordu. Denemediğim, kullanmadığım ilaç kalmadı, sonrasında ise botoksla tedavi yöntemini duydum. Bu tedaviden güzel bir sonuç alacağımı umut ediyorum. Çok kolay can yakmayan bir işlem, can yakma gibi bir durumu yok. Kimsenin bu konuda böyle bir endişesi olmasın. Çok kolaydı, inşallah sonucu da bu kadar güzel olur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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