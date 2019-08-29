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(Özel) Miami sahilleri değil İstanbul

İstanbul sahillerinde "kitesurf" olarak bilinen uçurtma sörfü yapan sporcuların eğlenceli anları havadan görüntülendi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
(Özel) Miami sahilleri değil İstanbul

İstanbul sahillerinde "kitesurf" olarak bilinen uçurtma sörfü yapan sporcuların eğlenceli anları havadan görüntülendi. Aksiyon dolu hareketler yapan sporcuların havadan çekilen görüntüsü ise Miami sahillerini aratmadı.


İstanbul’da rüzgarı eğlenceye çeviren uçurtma sörfü yapan sporcular, Kilyos sahilinde dalgaların tadını doyasıya çıkardı. Keskin hareketleri ile denizin üstünde adeta dans edercesine sörf yapan sporcuların şovları büyük ilgi gördü. Havadan çekilen görüntülerde ise sporcuların ne kadar yükseğe çıkabildikleri gözler önüne serildi. Zaman zaman dalgalarla boğuşan sörfçüler, denizde hünerlerini sergiledi.



“Kuş gibi özgür hissediyoruz”


Uçurtma sörfü yaparken kış aylarında bile soğuk, dondurucu suya rağmen vazgeçmediklerini dile getiren Uğur İyigün, “Ülkemizde uçurtma sörfü olarak bilinen ‘kitesurf’ü 20 yıldır yapıyorum. İstanbul’da bu iş için çok elverişli yerler bulunuyor. Bunların başında Kilyos, Bakırköy, Büyükçekmece gölde ve deniz kısmında da kayıyoruz. Yazın daha rahat yapılıyor ama çok bağımlı olanlar 12 ay boyunca yapabiliyoruz. Ocak, Şubat ayı fark etmiyor, biz buraya kar yağdığı zaman da gelebiliyoruz. Su biraz daha soğuk oluyor tabii diğer aylara göre. En çok hissettirdiği duygu özgürlüktür, uçuyoruz hissini veriyor bize. Rüzgar yardımı ile istediğimiz yöne gidebiliyoruz, zıplayabiliyoruz. Bizi limitleyen hiçbir şey yok. Kuş gibi özgür hissediyoruz. Eğitim almak şart bu sporu yapmak için. ‘Surf School İstanbul’da eğitim alabilirler” dedi.



“Dünyanın birçok farklı ülkesinden buraya gelip sörf dersleri alıyorlar”


Kilyos’da bulunan Surf School İstanbul’da eğitmenlik yapan Cihan Akça, “Karadeniz sahilleri sörf yapmak için oldukça uygundur. İstanbul’da ise en güzel sörf yapılabilecek yerlerden bir tanesi Kilyos’tur. Dünyanın birçok farklı ülkesinden buraya gelip sörf dersleri alıyorlar. Bugün Güney Kore’den bir grup öğrencimiz ders almaya gelecek. Verdiğimiz derslerle orta seviye dalgalara çıkabiliyorlar. Okyanus kenarına gittikleri zaman bizim verdiğimiz eğitim sayesinde sörf yapabiliyorlar. Burada denizi de tanıyorlar, kum çeker diye söyledikleri şehir efsanesidir. Sadece denizi tanımadığımız için bu boğulma vakaları meydana geliyor. Verdiğimiz derslerde hem spor yapabilecekleri bilgiye sahip olmalarını sağlıyoruz hem de onlara deniz hakkında tecrübe kazandırıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
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