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(Özel) Metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi

Esenyurt’ta 6 katlı bir özel okulun dış cephe çalışmasını yapan inşaat işçisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması yürekleri ağza getirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 08:52
(Özel) Metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi

Esenyurt’ta 6 katlı bir özel okulun dış cephe çalışmasını yapan inşaat işçisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması yürekleri ağza getirdi. İnşaat işçisinin ölümle dansı bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.


Olay, Esenyurt Hürriyet Bulvarında bulunan özel bir okulun dış cephe yenileme çalışmaları sırasında yaşandı. 6 katlı bir özel okulun dış cephe yenileme çalışmaları sırasında bir inşaat işçisinin tedbir almadan çalışması görenleri hayrete düşürdü. Kendisini bir yere bağlamadan metrelerce yüksekteki tahtanın üzerinde adeta ölümle dans eden inşaat işçisinin, rahat tavırları dikkat çekti.Metrelerce yükseklikten emniyet halatı olmadan aşağıya inme tekniği ise pes dedirtti. İnşaat işçisinin bu yürekleri ağızlara getiren çalışması vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:52
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