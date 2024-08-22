Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine destek tutarları arttı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı tespit edildi. Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için destek verilen alanlar ve tutarları şöyle: "Ayakkabı ve saraciyeye 36 bin 258 lira, bilişim teknolojileri 34 bin 320 lira, biyomedikal cihaz 45 bin 894 lira, elektrik-elektronik 55 bin 5 lira, endüstriyel otomasyon 53 bin 402 lira, gemi yapımı 55 bin 5 lira, gıda teknolojisi 47 bin 886 lira, kimya 52 bin 542 lira, laboratuvar hizmetleri 36 bin 258 lira, makine ve tasarım 53 bin 821 lira, matbaa 46 bin 730 lira, metal 52 bin 541 lira, mobilya 47 bin 504 lira, moda 39 bin 678 lira, motorlu araçlar 57 bin 501 lira, plastik 52 bin 854 lira, tekstil 50 bin 64 lira, tesisat ve iklimlendirme 46 bin 730 lira, uçak bakımı 45 bin 894 lira, yenilenebilir enerji 57 bin 501 lira." Organize sanayi bölgeleri dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için tutarları ise şöyle: "Biyomedikal 29 bin 738 lira, denizcilik 32 bin 448 lira, elektrik-elektronik 34 bin 91 lira, endüstriyel otomasyon ve gemi yapımı 32 bin 448 lira, gıda 30 bin 432 lira, hayvan yetiştiriciliği 27 bin 24 lira, inşaat 29 bin 738 lira, kimya 31 bin 894 lira, tarım 35 bin 109 lira, uçak bakımı 29 bin 738 lira, yenilenebilir enerji 36 bin 218 lira."