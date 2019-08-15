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(Özel) Meriç ve Tunca Nehirleri’nin su debileri dip seviyelere düştü

Edirne’de hemen hemen her yıl özellikle kış aylarında sel ve su taşkınlarıyla kenti ve tarım arazilerini tehdit eden Meriç ve Tunca Nehirleri’nde, su seviyesi dip seviyelere kadar düştü.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
(Özel) Meriç ve Tunca Nehirleri’nin su debileri dip seviyelere düştü

Edirne’de hemen hemen her yıl özellikle kış aylarında sel ve su taşkınlarıyla kenti ve tarım arazilerini tehdit eden Meriç ve Tunca Nehirleri’nde, su seviyesi dip seviyelere kadar düştü.


Meriç ve Tunca Nehri’nin ortasında, su debilerinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca Nehri, bu kez su seviyesinin azalmasıyla dikkati çekiyor. Hem mevsimsel kuraklık hem de çeltik başta olmak üzere tarım arazilerinin sulamalarında kullanılan her iki nehirde de su debileri neredeyse dip seviyelere kadar geriledi.



Nehir debileri dip seviyelere düştü


DSİ Ölçüm İstasyonları resmi verilerine göre, Tunca Nehri su debisi Değirmenyeni İstasyonu’nda 10 metreküp/saniye, Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane İstasyonu’nda 72 metreküp/saniye olarak ölçülüyor. 2017 yılı içerisinde Mart ayı döneminde, Meriç Nehri su debisi bin 500 metreküp/saniye, Tunca Nehri de 300 metreküp/saniye seviyelerine yükselerek, kentte taşkın krizi yaşatmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
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