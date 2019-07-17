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(özel) Mehmet Özcan İstanbul yolunda

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, dört büyüklerin transfer gündeminde yer alan Mehmet Özcan’ın geleceği ve Başakşehir ile yapılan protokol hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
(özel) Mehmet Özcan İstanbul yolunda

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, dört büyüklerin transfer gündeminde yer alan Mehmet Özcan’ın geleceği ve Başakşehir ile yapılan protokol hakkında açıklamalarda bulundu.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un genç yıldızı Mehmet Özcan’ın geleceği netleşmeye başlıyor. Son olarak Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yakından takip ettiği genç orta saha için Eskişehirspor ve Başakşehir’in yaptığı anlaşma ortaya çıktı. Anlaşmaya göre Cemali Sertel transferi ile yakın diyalog kuran Başakşehir ve Eskişehirspor yönetimi, Kırmızı Siyahlıların genç yıldızı Mehmet Özcan’a başka bir takımdan teklif gelmesi halinde 24 saat içinde Başakşehir kulübüne bildirilmesini kağıda döktü. Özellikle Beşiktaş’ın yakından ilgilendiği genç orta saha için Eskişehirspor yönetimi görüşmelerin olduğunu doğrularken henüz resmi bir teklif gelmediğini belirtti. Eskişehirspor’un Afyon’da yapacağı yeni sezon kamp çalışmalarında takımla birlikte hareket eden Mehmet Özcan’ın durumunun ise birkaç gün içinde netleşeceği ifade edildi.


İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, “Mehmet Özcan bizimle birlikte Afyon kampına katılarak çalışmalarına devam ediyor. Neticesinde bizim sözleşmeli futbolcumuz. Şartlar ne olursa olsun kulübüme para kazandırmadan herhangi bir yere gitmem düşüncesinde olan çok kıymetli biri. Başakşehir ile yaptığımız protokol doğru. Cemali’nin Başakşehir’e gidişi sonrası Başakşehir yöneticileri bizden genç yıldızlarımız için öncelik talep etti ve biz de uygun bulduk. Biz de 1 sezon geçerli olmak koşuluyla protokole imza attık. Mehmet’e teklif geldiği takdirde 24 saat içinde Başakşehir’e bildirmemiz gerekiyor. Şu an için görüşmeler var ama resmi yazılı bir teklif yok. Bir iki gün içinde durumun netleşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


20 yaşındaki genç orta saha, bu sezon 37 maçta forma giyerek takımın dinamosu olurken etkili oyunuyla Kırmızılı Siyahlıların lige tutunmasında önemli rol oynadı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
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