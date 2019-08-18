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(Özel) LPG’li planör Bursa semalarında

Makine teknikeri Sebahattin Çetin, LPG taktığı hava aracı paratrike ile Bursa semalarında uçtu.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:25
(Özel) LPG’li planör Bursa semalarında

Makine teknikeri Sebahattin Çetin, LPG taktığı hava aracı paratrike ile Bursa semalarında uçtu.


Bursa’da ikamet eden Sebahattin Çetin, en büyük hayali olan "Türk Yıldızı" adını verdiği paratrikenin yapımını tamamladı. 32 yıl önce hava araçlarına merak salan Çetin, bu alanda pek çok paramotor yaptı. Son olarak kendi geliştirdiği paratrikeyi gün yüzüne çıkaran Çetin, en büyük hayaline kavuştu. Hava aracına iki silindirli 600 cc motor takan Çetin, havada 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. 2 çocuk babası Çetin, bu araçla 5 bin metre yüksekliğe kadar da çıkabiliyor.


Sebahattin Çetin, gelen benzin zamlarından dolayı hava aracına LPG taktı. LPG beynini iki silindirli motora göre uyumlu yapan Çetin, yakıttan yüzde 72 tasarruf sağladı. 100 liralık benzinle 2 saat havada kalan araç, şimdi 28 liralık LPG ile aynı saat havada kalabiliyor. Bütün test uçuşlarını başarılı bir şekilde tamamlayan hava aracı görücüye çıktı. İki kişilik aracıyla ana yolda ilerleyen Çetin, bir akaryakıt istasyonundan LPG almak istedi. Akaryakıt istasyonunda çalışanlar önce durumu anlayamazken, hava aracının yanına gelince durumun farkına vardı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, ilk defa böyle bir araca LPG verdiklerini söyledi.


Bursa semalarında uçan hava aracının kamerasına ise muhteşem manzaralar yansıdı. Bursaspor Stadyumu, Mihraplı Parkı ve Beşevler’in üzerinde uçan Çetin’e sosyal medya üzerinden ulaşan meraklılar da 40 dakika için 300 lira ödüyor.



"LPG sayesinde üç katı tasarruf sağlıyoruz"


Muhtelif ülkelerde hafif araçlar üzerine eğitimler gördüğünü dile getiren Sebahattin Çetin, "Kendi hava aracımı kendim yaptım. Pek çok modeller yaptım. En verimli dediğimiz model bu. Adı paratrike, motorlu yamaç paraşütü tarzında bir hava aracı. İki kişilik. Üzerine motosiklet motoru taktık. Motor hariç hepsini kendimiz yaptık. Motor 600 cc. Biz buna daha tasarruflu olması için LPG sistemi uyarladık. Bu LPG sayesinde yaklaşık üç katı tasarruf ediyoruz. Aynı zamanda bu tarz motorda araştırmalarımızda LPG kullanılmamış. Bir ilki başardığımızı gördük. Az önce LPG aldık. Depomuz 9 litre alıyor ve 28 liraya doluyor. Benzin deposu ise 100 liraya doluyordu. İkisi ile aynı mesafeyi gidiyoruz ve 2 saat uçuyoruz. Birisini 100 liraya alırken, LGY’yi 28 liraya alıyoruz. Bunda sıralı sistem LPG olduğu için güç kaybı yok" dedi.



"Bu araç yolda, denizde ve havada gidiyor"


Aracın yolda, denizde ve havada gittiğini anlatan Çetin, "Çünkü itme kuvvetiyle gidiyor. Tekerleklerden hareket almıyor, tamamen pervanenin itme kuvvetiyle gidiyor. Önden 3-5 kişi tutmaya çalışsa tutamaz. 6 ay gibi kısa sürede yaptım. Ama ben 32 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bütün formüllerini biliyorum. Şu anda yurt dışından satın almaya kalksanız 200 bin lira gibi paraya ihtiyaç var. Biz bunu yaklaşık 40 bin liraya kendimiz mâl ettik. Her şeyini haftalarca uğraşarak yaptık. Bütün test uçuşları bitti. Sorunsuz şekilde uçuyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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