Özel lise taban puanları | İstanbul özel lise fiyatları 2020
İstanbul özel lise yıllık ücretleri 2020 | LGS sınavı 20 Haziran’da yapıldı. Sınavın ardından öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar 16 Temmuz Perşembe günü açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler okul taban puanları ve yüzdelik dilimlere çevrildi. Eğitim hayatlarına özel liselerde devam edecek olan gençler internette sık sık “Özel lise taban puanları” , “İstanbul özel lise listesi” konularını araştırıyor. Okulların taban puanları kadar özel okulların senelik ücretleri de merak ediliyor. İşte, İstanbul özel lise fiyatları.
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okumak istedikleri okulları yakından araştırmaya başladı. Eğitim hayatlarına özel liselerde devam etmek isteyenler okul taban puanlarının yanı sıra eğitim ücretlerini de araştırıyor. İşte, detaylar.
Özel lise taban puanları
Türkiye genelinde 7 ilde 77 özel lise LGS puanıyla burslu öğrenci kabul ediyor.
Özel Amerikan Robert Lisesi taban puanı 479 | Kontenjan 111 kız | Erkek 110
Özel Alman Lisesi taban puanı 440
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi taban puanı 456
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 446
Üsküdar Amerikan Lisesi 435
İstanbul özel lise fiyatları 2020
Özel okul fiyatları il ve ilçeye göre farklılık gösterebiliyor. Aynı okulun farklı illerindeki kampüslerde önemli fiyat farkları olabiliyor.
Özel Amerikan Robert Lisesi: Pek çok öğrenciye farklı oranlarda burs sağlayan Özel Amerikan Robert Lisesi’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı fiyatı 167 bin lira.
Özel Alman Lisesi: Özel Alman Lisesi’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı ücreti 70 bin lira.
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi: 2020-2011 eğitim öğretim yılı ücreti 74.430 lira.
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi: 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücreti 68.496 liraydı.
Üsküdar Amerikan Lisesi: 2020-2021 eğitim öğretim yılı ücreti 99 bin lira.
Doğa Koleji: 2020-2021 eğitim öğretim yılı ücreti 15.850 lira.
Ata Koleji: 2020-2021 eğitim öğretim yılı ücreti 24 bin lira
Daha az şubesi olan ya da popülerliği ortalama düzeyde okullarda liselerin ortalama yıllık ücretleri 15 bin lira.