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Eğitim

Özel lise taban puanları 2020 yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 Haziran'da gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıkladı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler lise tercihlerini 20 Temmuz'da yapmaya başlayacak. Amerikan Robert lisesi taban puanı, kontenjanı, Saınt josehp Fransız lisesi taban puanı ve kontenjanı, Notre Dame de Sion Fransız lisesi taban puanı kontenjanı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:11:00 - 2020-07-17 10:12:42
Özel lise taban puanları 2020 yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sonuçlarının ardından özel liseler kontenjanlarını ve taban puanlarını açıkladı. 2020 LGS sınavı sonucunu öğrenen ve özel okullara kayıt yaptırmak isteyenler, kayıt işlemlerini 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Özel eğitim kurumları LGS puanlarını esas alarak, kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecek.

 

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479

Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan:  479

Kontenjan: 110

Özel lise taban puanları belli oldu - 3

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

Özel lise taban puanları belli oldu - 4

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı:  470

Özel lise taban puanları belli oldu - 5

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

Özel lise taban puanları belli oldu - 6

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

Özel lise taban puanları belli oldu - 7

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

Özel lise taban puanları belli oldu - 8

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462.0000

Özel lise taban puanları belli oldu - 9

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

Özel lise taban puanları belli oldu - 10

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

Özel lise taban puanları belli oldu - 11

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı. 

 

 

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