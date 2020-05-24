(Özel) Kurduğu sistemle televizyon yayını yaptı, izleyenleri güldürdü

Karabük’te korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaşındaki Recep Özen, kendisinin kudurduğu sistemle yaptığı televizyon yayını izleyenleri güldürdü.

Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde ikamet eden Recep Özen, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vakit geçirmek amacıyla evinin bahçesine televizyon sistemi kurdu. Özen, arızalı bir televizyonun kasasını önce bir masa üzerine koydu, daha sonra televizyon arkasına büyük bir afişten dekor yaptı. Televizyon kasasının arkasına oturan Özen, cep telefonunu koymak için kütüklerden tripot yaptı. Özen, "prompter" görevi görmesi için okuyacaklarını bir kağıda yazarak, haber sunumu yaptı. Özen sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda sanki televizyonda haber sunuyormuş gibi görüntü ortaya çıkarken, görüntü izleyenleri eğlendirdi.

Özen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını farklı işlerle uğraşarak vakit geçirdiğini söyledi. Bir zamanlar televizyon tamir işi yaptığını, arıza yapan televizyonu bu şekilde kullanmak istediğini ifade eden Özen, "İçinin malzemelerini çıkarttım böyle bir yayın yapayım dedim. Bunu da Facebook’ta yayınlıyorum. Arkadaşlarda yorum falan yapıyor" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadıklarını aktaran Özen, "Korona virüs dolayısıyla sokağa çıkamıyoruz. Bize pazar günleri hak tanındı. Bende böyle bir şey yaptım. Bahçeye çıkıyorum makinemi koyuyorum, biraz anlatıyorum Facebook’ta yayınlıyorum, beğeni alıyor, yorum yapılıyor arkadaşlar tarafından vakit geçiriyorum" diye konuştu.