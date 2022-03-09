Özel kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil mi? Sürücü kursları 10-14 Mart’a kadar kapalı mı?

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Valilik alınan önlemleri açıkladı. İstanbul'da tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, 14 Mart tarihine kadar tatil edildi.

Özel kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine karar verildi.

Motorlu taşıt sürücü kursları yarın tatil mi? Sürücü kursları 10-14 Mart’a kadar kapalı mı?

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine İstanbul Valiliği tarafından karar kılındı.