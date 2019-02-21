(Özel) Kocamaz, Demokrat Parti’nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu

MERSİN (İHA) – Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç teslim edildiği için İYİ Parti’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’nin (DP) adayı olduğu kesinleşti. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, “Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdır” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. 19 Şubat’ta evrakının İl Seçim Kurulu’na teslimi saat 17.00’den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti’den adaylığı ön plana çıkmıştı.

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz’ın DP’den adaylığının kesinleştiğini söyledi. Kadızade, “Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdır” dedi.

Kocamaz ile birlikte Ankara’dan Mersin’e dönüş yolunda olduklarını belirten Kadızade, Kocamaz’ın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru evrakının kendisinde olduğunu, Mersin’e döner dönmez evrakı İl Seçim Kurulu’na teslim edeceğini açıkladı.