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(Özel) Kadıköy’de motosiklet hırsızlığı kamerada

Kadıköy’de motosikletli iki hırsız, bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çaldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
(Özel) Kadıköy’de motosiklet hırsızlığı kamerada

Kadıköy’de motosikletli iki hırsız, bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çaldı. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri de çalıştıramadığı motosikleti ittirerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 19 Mayıs Mahallesi Şelale Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde geçtiğimiz Cumartesi sabah 06.00 sularında yaşandı. Yüzleri belli olmayan kasklı iki hırsız önce sokakta turladı. Ardından hırsızlardan biri apartmanın önünde geldikleri motosiklette beklerken, diğeri apartmanın bahçesinde zincirli haldeki motosikletin yanına geldi. Hırsız, zincirlerini kırdığı 34 DV 5688 plakalı motosikleti ittirerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Diğer hırsız ise suç ortağının peşinden geldikleri motosiklet ile gitti.


Motosiklet sahibi Erol Odabaş, motorunu yerinde bulamayınca hemen polisi aradı. Yaşananları anlatan Odabaşı, “Cumartesi sabah 06.00 sularında dışarıya çıktığımda motor yoktu. Motoru saat 06.12’de götürmüşler. Yan apartmanın güvenlik kameralarını izlediğimizde iki kişi kafalarında kaskla takılı olarak motosikletle geliyorlar. Biri yolda bekliyor diğeri buraya gelip motorun zincirini kesiyor. Kilidi kırıyor. Buradan ittirerek yola çıkarıyor. Oradan aşağıya ittirerek gidiyorlar yani kamera görüntülerinde. Biz de polise haber verdik. Olay inceleme ekipleri geldi. Burada rapor tuttular. Daha sonra Bostancı polis karakoluna gidip ifademizi verdik. Şimdi bekliyoruz ne zaman motosikletim gelecek diye. Gündüzleri istihbarat yapıyorlar, geceleri çalıyorlar bu apartmanlardan. Gece saatlerinde geliyorlar apartmanın etrafında dönüyorlar. Biz bunları görüyoruz ama bazen de boşluk oluyor alıp gidiyorlar. Bu sıralar motor hırsızlığı çoğaldı. Bu ne olacak böyle bilmiyorum. Yapacak bir şey yok haber bekliyoruz emniyetten” ifadelerini kullandı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
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