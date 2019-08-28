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(Özel) İstanbul’un uçak mezarlığı havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda 10 uçak havadan görüntülendi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
(Özel) İstanbul’un uçak mezarlığı havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda 10 uçak havadan görüntülendi. Uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma ile satılacağı bildirildi.


İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 10 uçak akıbetini bekliyor. Hurda ve hacizli uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma usulü ile satılması planlanıyor. Bazı girişimcilerin ise "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı’nda hurda uçakları alarak kafe olarak dizayn edebileceği öğrenildi.


Havadan görüntülenen atıl vaziyetteki uçakların birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü görülüyor. Uçakların kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar göze çarpıyor. Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş halde çürümeye terk edilmiş vaziyette. Ancak içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor.



Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme gerekiyor


Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda ve hacizli uçakların kaldırılabilmesi için ise yasal bir düzenleme gerekiyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hurda uçaklar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek. SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesi, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması ve bütün bu işlemleri 30 gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek. Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süre 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Hurdaya ayrılan hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak.


SHGM tarafından apronda bekleyen yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için siciline kayıtlı olduğu ülkenin sivil havacılık otoritesine hava aracının sahipleri tarafından 90 gün içinde kaldırılması gerektiği bildirilecek. Aksi takdirde tasfiye edileceği hususu bildirilecek. Bildirim tarihini izleyen doksan günün sonunda gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda hurdaya ayrılacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
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