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Aktüel

(Özel) İstanbul’da otomobil durağa daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Sarıyer İstinye’de henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:39:16 -
(Özel) İstanbul’da otomobil durağa daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Sarıyer İstinye’de henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza anında durakta bekleyen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Kaza, dün saat 11.00 sıralarında İstinye Katar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak’tan Emirgan istikametine 34 ZA 0084 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Remzi Şenkeman (23), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerindeki “Borsa” otobüs durağına daldı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Şenkeman ağır, Hasan Karaca ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



Durak tuzla buz oldu, faciadan dönüldü


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Durağın tuzla buz olduğu kazada durakta kimsenin olmaması sonucu ise faciadan dönüldü. Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bir süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından tutanak tutan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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