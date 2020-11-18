Özel hazırlık kursları etüt merkezleri açık mı kapalı mı?

Bilim Kurulu’nun koronaya karşı yeni tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğuna ilişkin tavsiye kararları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası binlerce LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenci hazırlık kurslarının, dersanelerin ve etüt merkezlerinin durumunu merak etmeye başladı.

Özel hazırlık kursları, dersaneler, etüt merkezleri açık mı kapalı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" ifadesine yer verildi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı, okullarla ilgili alınan son kararı yorumladı. Çakmakçı şunlara dikkat çekti: İlk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil. Etüd merkezi ve dershanelerin durumuyla ilgili MEB'ten bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.