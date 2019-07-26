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(Özel) Hayvan pazarında bayram hazırlıkları başladı

Kurban Bayramına sayılı günler kala Denizli Canlı Hayvan Pazarı’nda hazırlıklar başladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
(Özel) Hayvan pazarında bayram hazırlıkları başladı

Kurban Bayramına sayılı günler kala Denizli Canlı Hayvan Pazarı’nda hazırlıklar başladı. Pazardaki tüm alanlar günler öncesinden satılırken, çevre il ve ilçelerden hayvan satıcıları küçük ve büyükbaş hayvanlarını pazar alanına getirmeye başladı.


Kentte hayvan satışlarının yapıldığı Merkezefendi ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarı’nda, Kurban Bayramı’na 2 hafta kala hazırlıklar başladı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden hayvan satıcıları, hayvanlarını pazar alanına getirmek için yola çıkarken bazıları da şimdiden pazardaki yerini aldı. Pazardaki küçük ve büyükbaş hayvanlarına ayrılan alanların tamamı ise günler öncesinden satıldı. Kurban Bayramı’ndaki satışlardan beklentisi yüksek olan satıcılar, pazara hareketliliğin önümüzdeki günlerde başlamasını beklediklerini belirtti. Pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin liradan, büyükbaşların fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor.



“Gezmek için geliyorlar”


Pazarda fiyatların geçtiğimiz yıla göre yüksek olduğunu söyleyen hayvan satıcısı Erol Gün, gelen vatandaşların şu günlerde pazara sadece gezmeye geldiğini belirterek, “İnşallah istediğimiz gibi gider. Pazarda şuan hareket yok, gelen gezmeye geliyor. Küçükbaş hayvanların fiyatı bin liradan başlıyor 2 bin liraya kadar var. Her bütçeye göre var. En büyük beklentimiz hayvanlarımızın elimizde kalmaması” dedi.



“Umutlarımız yüksek”


30 büyükbaş hayvanla pazara geldiğini ve son iki haftaya girerken beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden satıcı Mustafa Ak ise fiyatlarda geçtiğimiz seneye göre değişin bir şey yok. 77 büyükbaş hayvanım vardı, çocuğun evde sattım 30 tane de pazara getirdim. Fiyatlar hayvanına göre değişiyor. 5 bin 500 liradan başlıyor. Son iki haftaya girerken umutluyuz” şeklinde konuştu.



“Tüm alanlar satıldı”


Pazar alanında görevli Kemal Duran da, hayvanlar için ayrılan alanların tamamının satıldığı dile getirerek, “Gelecek hafta inşallah dolacak. Şuan pazar dolu, boş yer kalmadı. Tüm alanlarımız satıldı. Hayvan sahiplerinin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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