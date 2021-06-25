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Gündem Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı
Gündem

Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 08:40:00 - 2021-06-25 08:42:23
Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "28.2.1982 tarihli ve 8/5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." İfadesine yer verildi.

 Kararda, “27.4.1937 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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