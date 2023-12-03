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Gündem Özel Harekât’tan çok özel hareket
Gündem

Özel Harekât’tan çok özel hareket

Yeniakit Publisher
2023-12-03 08:11:00 -
Özel Harekât’tan çok özel hareket

15 Temmuz’da bombalanan Özel Harekât’ta hurdaya dönen araçlar eritilerek ay yıldızlı plakete dönüştürüldü. 51 şehidin ailesine plaketlerle birlikte şehitlerin kanının düştüğü toprak hediye edildi: Bu anlamlı plaket bizim için şeref madalyası

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında 7'si kadın, 51 Özel Harekât polisi şehit düştü. Özel Harekât Daire Başkanlığı saldırıda hurdaya dönen araç ve mühimmatları eriterek ay yıldız şeklinde anı plaketi yaptırdı. Plaketler 51 şehit ailesine cam fanus içinde şehitlerin kanının düştüğü topraklarla birlikte gönderildi.

 

'EN ANLAMLI HEDİYE'

15 Temmuz gecesi izinli olmasına rağmen Özel Harekât'a giderek arkadaşlarıyla birlikte FETÖ'cü hainlere karşı koyan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit de o gecenin kahramanlarındandı. 51 şehitten biri olan Cennet Yiğit'in Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit, Özel Harekât Daire Başkanığı tarafından kendilerine gönderilen plaketi kızının anı evinde sergilediklerini belirterek, "Şehitlerimizin kanının döküldüğü toprağı bizlere anı hediyesi olarak gönderdiler. Biz de bunu kızım Cennet için açtığımız anı evinde sergiliyoruz.

Bu ülke 15 Temmuz'da ikinci kurtuluş savaşını yaşadı. Bu memleketin ekmeğini yiyen hainler, milletine silah doğrulttu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde o hainlere bu millet geçit vermedi. 15 Temmuz'da şehit düşen 253 vatan evladından biri de benim kızım Cennet'ti. Cennet Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısıydı. FETÖ'cü hainler Cennet'imizi elimizden aldı. Ama Rabbim ona en güzel makamı verdi. Biz kızımızı bu vatan için yetiştirdik, bu vatana da feda ettik. Bu milletin Cennet'leri, Kübra'ları, Gülşah'ları ve Seher'leri bitmez. Özel Harekat Daire Başkanlığı o hain gecede FETÖ'cülerin attığı bombalarla hurdaya dönen araçlar, silahlar, ve mühimmatları eriterek bizler için ay yıldız şeklinde plaket yaptırmış. Ayrıca cam fanus içinde kızımızın şehit düştüğü toprağı gönderdiler. Sağ olsun devletimiz bir gün olsun biz şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Bu anlamlı hediye için şehit babası olarak teşekkür ederim. Vatan sağ olsun" dedi.

 
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DEVLETİMİZ HİÇ UNUTMADI

Şehit Gülşah Güler'in annesi Emine Güler ise, "Kızım Gülşah Güler 15 Temmuz gecesi çok sevdiği arkadaşları Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay ile şehadete birlikte yürüdüler. O gece FETÖ'cülerin attığı bombayla orada 51 evladımız şehit düştü. Rabbim evlatlarımıza şehit mertebesi verirken FETÖ'cüler ise hain damgası yedi. Devletimizi biz şehit ailelerini hiç unutmadı. Bu anlamlı plaket biz şehit ailelerinin şeref madalyasıdır" diye konuştu.

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