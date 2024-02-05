Özel harekat ekibimiz Dubai'ye damga vurdu! Suudiler rehineyi yere düşürdü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen özel harekat yarışmasında Türk ekibi, parkuru 1 dakika 10 saniyede tamamlayarak iyi bir performans ortaya koydu. Yarışmanın en çok konuşulan ekibi ise Suudi Arabistan takımı oldu. Parkuru 4 dakikada tamamlayan Suudi Arabistan ekibi, bitiş çizgisine gelmeden evvel rehine olarak taşıdıkları cansız mankeni yere düşürdü.

BAE'de düzenlenen özel harekat yarışmasında Türk ekibi, 1 dakika 10 saniyede parkuru tamamlayıp başarılı bir performans imza attı. Yarışmanın en başarısız performansını gösteren takım ise Suudi Arabistan ekibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen özel harekat yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Ülkelerin özel hareket kuvvetlerinin katılarak çeşitli görevleri en hızlı şekilde bitirmeyi amaçladığı SWAT Challenge 2024'e Türkiye'den de katılım oldu.

1 dakika 10 saniyede parkuru tamamladılar

Türk ekibi parkuru tamı tamına 1 dakika 10 saniyede tamamlarken, en kötü performanslardan birine ise Suudi Arabistan ekibi imza attı.

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Rehineyi düşürdüler

Suudi Arabistan ekibi parkuru 4 dakikada tamamlarken, bir de bitiş çizgine gelmeden evvel rehine olarak taşıdıkları cansız mankeni 2 kez yere düşürdü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.