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(Özel haber) Ziya Erdal: “Ligde hedefimiz yukarılar”

Demir Grup Sivasspor’un Kaptanı Ziya Erdal, ligde bu seneki hedeflerinin yukarı olduğunu belirterek, "İlk 10 diyorum ama bunun içinde 4, 5 ve 3’te var.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
(Özel haber) Ziya Erdal: “Ligde hedefimiz yukarılar”

Demir Grup Sivasspor’un Kaptanı Ziya Erdal, ligde bu seneki hedeflerinin yukarı olduğunu belirterek, "İlk 10 diyorum ama bunun içinde 4, 5 ve 3’te var. İnşallah bunu başarabiliriz. Bunu yapacak güce sahibiz" dedi. Erdal aynı zamanda takımın başına getirilen Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da kendilerine tecrübelerini aktaracağını belirtti.


Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede’de kamp yaparak geçiren Sivasspor’da kaptan Ziya Erdal İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Takıma yeni isimlerin katıldığını belirten Erdal, “Geçen seneki arkadaşlarımızdan giden oyuncular oldu. Bu kampta inşallah yeni arkadaşlarla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçiririz. İkinci kampta da bunu tamamlar sezona iyi bir giriş yaparız” dedi.



Muhammet Demir önemli bir oyuncuydu”


Başakşehir’e transfer olan golcü futbolcu Muhammet Demir hakkında da konuşan Erdal, “Muhammet gibi birkaç tane iyi arkadaşımız ayrıldı. Önemli eksiklerimiz oldu. Muhammet Demir önemli bir oyuncuydu, bize katkısı oldu. İnşallah hoca ve yönetimimizin yapacağı transferler giden oyuncuları aratmayacaktır. Sonuçta her sene her takımda böyle sirkülasyonlar oluyor. Önemli olan doğru oyuncuları bulup takıma katmak” diye belirtti.



“Rıza hoca bize tecrübelerini aktaracak”


Sivasspor’un yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın şehrin yapısını bilen biri olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, “Rıza hoca kulübün, şehrin yapısını bilen bir hocamız. Daha önce beraberde çalıştık. Özellikle şehrin, yönetimin ve Sivasspor’un havasını biliyor. Onun için bu avantaj. İyi bir takım olmamız için süre lazım. İnanıyorum ki bu süre içerisinde olumlu sonuçlar alabilirsek iyi bir Sivasspor izletmeyi düşünüyoruz. Hocamız bize taktiklerini, tecrübelerini aktaracak. O geldiği için çok şanslıyız. Çünkü Sivas’ı seven bir insan. inşallah onunla beraber iyi bir Sivasspor izleriz” şeklinde konuştu.



“Birlikte başaralım, birlikte sevinelim”


Süper Lig’de zor bir takım olduklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu, “Bizim bu seneki hedefimiz yukarılar. İlk 10 diyorum ama bunun içinde 4, 5 ve 3’te var. İnşallah bunu başarabiliriz. Bunu yapacak güce sahibiz. İnşallah taraftarımız arkamızda olur onların yüzünü güldürürüz. Bu sene bizi desteklesinler, daha fazla taraftar gelsin. Biz onlara güzel galibiyetler hediye edeceğiz. Onlarla birlikte Sivasspor deplasmanı zor oluyor. Birlikte başaralım birlikte sevinelim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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