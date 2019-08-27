0553 313 94 23

(Özel haber) Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Takım birbirini tanıdıkça daha başarılı olacak”

DENİZLİ (İHA) – Süper Lig’in 2.

27 Ağustos 2019 Salı 12:18
(Özel haber) Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Takım birbirini tanıdıkça daha başarılı olacak”

DENİZLİ (İHA) – Süper Lig’in 2. haftasını 6 puanla kapatarak güzel bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, taraftarına ve yönetime umut verdi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, "Takım birbirini tanıdıkça daha başarılı olacak" dedi.


Süper Lig’in ilk haftasında evinde Galatasaray’ı mağlup eden Yukatel Denizlispor, ikinci haftada deplasmanda Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’u yenmeyi başardı. Yeşil-siyahlı ekibin sahada oynadığı futbol başta taraftarlar olmak üzere, yönetim kuruluna da umut verdi.


Antalyaspor maçını İhlas Haber Ajansı’na değerlendiren Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Zorlu bir maç oldu. Hava sıcaktı. Ona rağmen çocuklar galibiyeti aldılar. Mutluyuz” diye konuştu. Takımın oynadığı futbol ile herkesin dikkatini çekmeyi başardığını belirten Çetin, “Nokta transferler yaptığımızı düşünüyorum. Takım birbirini tanıdıkça daha başarılı olacak” şeklinde konuştu.


Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Göztepe maçını da değerlendiren Ali Çetin, “Kazanmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. İnşallah taraftarımıza bir 3 puan daha armağan etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KBRN bölge toplantısı Erzurum’da yapıldı
    1. KBRN bölge toplantısı Erzurum’da..
    2. Prematüre bebeğe beyin ameliyatı
    3. Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin..
    4. YÖK Başkanı Saraç’tan Guinness’a aday..
    5. Dünya Para Atletizm Grand Prix
    6. Kilis ekonomi şurası yapıldı
    7. Aydın'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
    8. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    9. (Özel haber) 450 yıllık cami, hala..
    10. Turgutlu Kent Konseyi kadına şiddeti..
    11. İstanbul'da 16 bin 423 kaçak göçmen..
    12. Cezaevlerindeki hükümlü ve..
    13. Belediye basın ve veri Hazırlama..
    14. Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle..
    15. Parkta sabahlayan yabancı uyruklu..
    16. Beşiktaş’ta Nkoudou, idmanı yarıda..
    17. UEFA'dan Cantona'ya ödül
    18. Aydın'da çok sayıda göçmen yakalandı!
    19. Ders zili çalmadan gönüllü zili çaldı
    20. Başkan Kayda: “Amacımız Salihli’yi..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!