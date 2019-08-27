(Özel haber) Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Takım birbirini tanıdıkça daha başarılı olacak”

DENİZLİ (İHA) – Süper Lig’in 2. haftasını 6 puanla kapatarak güzel bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, taraftarına ve yönetime umut verdi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, "Takım birbirini tanıdıkça daha başarılı olacak" dedi.

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Galatasaray’ı mağlup eden Yukatel Denizlispor, ikinci haftada deplasmanda Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’u yenmeyi başardı. Yeşil-siyahlı ekibin sahada oynadığı futbol başta taraftarlar olmak üzere, yönetim kuruluna da umut verdi.

Antalyaspor maçını İhlas Haber Ajansı’na değerlendiren Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Zorlu bir maç oldu. Hava sıcaktı. Ona rağmen çocuklar galibiyeti aldılar. Mutluyuz” diye konuştu. Takımın oynadığı futbol ile herkesin dikkatini çekmeyi başardığını belirten Çetin, “Nokta transferler yaptığımızı düşünüyorum. Takım birbirini tanıdıkça daha başarılı olacak” şeklinde konuştu.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Göztepe maçını da değerlendiren Ali Çetin, “Kazanmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. İnşallah taraftarımıza bir 3 puan daha armağan etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.