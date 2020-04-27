  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel haber) Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizlendi

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

2020-04-27 16:22:27 -
(Özel haber) Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizlendi

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu temizlendi.


Van’da çetin geçen kış mevsimi ve çığ düşmesi sonucu tek şeritten ulaşımın sağlandığı Bahçesaray yoluna sabah saatlerinde yeniden çığ düştü. 6 ayrı bölgeye küçük çığların düşmesiyle yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı çığda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görenteş Şantiye Şefliği ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu karlar temizlenerek yol tekrar tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolun tek şeritten açılmasıyla mahsur kalan araçlar yavaş yavaş yollarına devam etmeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı