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(Özel haber) Göçmenler Van’da sosyalleşiyor

İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gönüllülük faaliyetleri kapsamında hazırladıkları projeyle Van İl Göç İdaresine bağlı Kurubaş Geri Gönderme Merkezinde kalan göçmenlerin spor yapmalarına ve sosyalleşmelerine imkan sağlıyor.

10 Eylül 2019 Salı 09:29
(Özel haber) Göçmenler Van’da sosyalleşiyor

İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gönüllülük faaliyetleri kapsamında hazırladıkları projeyle Van İl Göç İdaresine bağlı Kurubaş Geri Gönderme Merkezinde kalan göçmenlerin spor yapmalarına ve sosyalleşmelerine imkan sağlıyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesinin ardından il genelinde birçok gönüllülük projesi hayata geçirildi. Gönüllülük faaliyetleri kapsamında harekete geçen İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Van İl Göç İdaresine bağlı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi yetkilileriyle iletişime geçerek, iki kurum arasında protokol yaptı. Protokol kapsamında Kurubaş Geri Gönderme Merkezine giden İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor uzmanları, psikolog ve antrenörler, burada projenin startını verdi. Projenin ilk etabında göçmenlere spor uzmanları ve antrenörler tarafından badminton, bilek güreşi ve basketbol branşlarında eğitimler verilerek göçmenlerin sporla zaman geçirmeleri ve sosyalleşmesi hedefleniyor.


İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yabancılara yönelik yapılan projeyi değerlendiren Van İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cuma Omurca, “Van İl Göç İdaresi olarak birinci önceliğimiz, gerek Van’da yaşayan gerekse geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altındaki göçmenlere; ‘6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ çerçevesinde belirlenen standartlar ölçüsünde hizmet sunmak ve bu standartları ilimizin ve genel müdürlüğümüzün imkânlarıyla daha yukarı taşımaktır. Yapmış olduğumuz faaliyetlerde Van Valiliği ve Genel Müdürlüğümüzün imkânlarını kullanmaktayız. Bu anlamda projeyi hayata geçiren İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanlarına, şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor, bu tip etkinliklerin Geri Gönderme Merkezleriyle sınırlı kalmayarak ilde yaşayan diğer yabancıları da kapsamasını temenni ediyorum” dedi.


İpekyolu Gençlik ve Spor Eğitim Uzmanı Şenay Ayata ise protokol gereği ayda iki defa farklı branşlarda farklı etkinliklerin yapılacağını ifade ederek, "İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, spor eğitim uzmanları spor psikologu ve spor fizyoterapisti ile Geri Gönderme Merkezinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlarla bir araya gelerek onları spora davet etmeyi planlamaktayız. Bugün burada ilk etkinliğimizi yaptık. Buradaki insanların yüzündeki gülümsemeyi gördüğümüz sürece bu protokolün ileriki zamanlara da ilerleyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


2019 yılının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönüllülük yılı ilan edilmesinden sonra ilçe müdürlüğü olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Ayata, “6 ay sürecek olan bu protokolümüz de bu gönüllü faaliyetlerden biri. Bu protokolün emsal teşkil ederek diğer illerdeki yabancı uyruklu vatandaşlar için de daha sağlıklı bir ortam oluşturulmasını ve onların spora davet edilerek etkinliklerin gerçekleştirilmesini umut ediyoruz” diye konuştu.


Göçmenlerle ilk olarak basketbol, badminton ve bilek güreşi branşlarında etkinlikler yaptıklarını da sözlerine ekleyen Ayata, şöyle konuştu:


“Bu etkinliklerde kendi alanında uzman olan antrenör arkadaşlarımızın yardımlarını aldık. Bundan sonraki süreçte farklı etkinlikler ve farklı branşlarda burada olacağız ve bu etkinliklerin olması için elimizden geleni yapacağız. Yabancı uyruklu vatandaşlar, bugün çok keyifliydiler, çok mutluydular. Çünkü onların kapalı olduğu için hava alacakları bir alanları yok. Sadece havalandırma boşluklarından nefes alabiliyorlar. Yemek yiyip yatmaktan başka bir alanları olmadığından, bu onlar için çok büyük bir etkinlik oldu. Enerjilerini boşaltabilecekleri, deşarj olacakları bir alandı. Umarım projemiz bundan sonrada bu şekilde keyifli geçecektir.”

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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