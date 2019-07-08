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(Özel haber) Erol Bedir: "Hocamız onay verirse, Alper’i isteriz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç’le ilgili olarak şu ana kadar teklif almadıklarını belirtti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
(Özel haber) Erol Bedir: "Hocamız onay verirse, Alper’i isteriz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç’le ilgili olarak şu ana kadar teklif almadıklarını belirtti. Alper Potuk iddiaları için de konuşan Bedir, “Hocamız onay verirse, Alper’i takımda görmek isteriz” dedi.


Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, transfer konusuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Transferin gözde ismi olan Deniz Türüç’ün Fenerbahçe tarafından transfer edileceğine dair çıkan haberler üzerine konuşan Bedir, “Şu ana kadar kulübe gelen resmi bir teklif yok. Tabii ki ben başkanlar düzeyinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile görüşme halindeyim. Ancak resmi bir teklif durumu söz konusu olmadı” ifadelerini kullandı.



“Serbest kalma bedeli 10 milyon Euro ama..”


Deniz Türüç’ün serbest kalma maddesiyle ilgili olarak ise Bedir, “Geçtiğimiz sezon boyunca bu konuyu konuştuk. Deniz Türüç’ün serbest kalma maddesi 10 milyon Euro. Ancak bu durum tabii ki farklı. Transfer görüşmelerinde durum değişiyor. Deniz’i isteyen kulüp teklifini yapar, biz de istediğimiz rakamı söyleriz. Pazarlıklar böyle başlar. Bunun dışında takas konusunda da futbolcuların meta olarak kullanılmasına karşıyım. ‘Biz şu futbolcuyu sizden alalım, karşılığında bu oyuncuyu verelim’ teklifi bana yanlış geliyor. Öncelikle oyuncunun isteğini sormak lazım. Bizden bir futbolcu isteniyorsa, bonservis bedeliyle ilgili anlaşmaya varırız. Sonrasında eğer bizim istediğimiz bir oyuncu varsa o kulüpte, futbolcuyla da anlaşmaya varırsak, o zaman anlaştığımız bonservis bedeli üzerinden indirime gidererek, takas tercihini kullanmış oluruz” ifadelerini kullandı.



“Hocamız isterse Alper’i isteriz”


Deniz Türüç’e karşılık Fenerbahçe’nin Alper Potuk’u takasta kullanacağı iddiasını da yanıtlayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Şu anda hocamızla birlikte transferde hangi noktalara takviye yapacağımızın görüşmeleri halindeyiz. Alper Potuk konusunda hocamızın bir talebi olursa, biz de gereken girişimlerde bulunuruz. Ancak şu ana kadar bu futbolcuyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz olmadı. Tabii ki gelişmeler düzeyinde, hocamızın da görüşü alınarak hareket edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
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