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(Özel Haber) Ergün Keleş: "Emircan için Trabzonspor’dan resmi bir teklif almadık"

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, Emircan Altıntaş için Trabzonspor’dan henüz resmi bir teklif almadıklarını söyledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
(Özel Haber) Ergün Keleş: "Emircan için Trabzonspor’dan resmi bir teklif almadık"

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, Emircan Altıntaş için Trabzonspor’dan henüz resmi bir teklif almadıklarını söyledi.


Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve önemli transferlere de imza atan Trabzonspor’un bir sonraki hedefinin Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor’un başarılı futbolcusu Emircan Altıntaş olduğu konuşuluyor. Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş de ortaya atılan bu iddialarla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu. Keleş, "Emircan’ın Trabzonspor’un listesinde olduğunu duyduk. Ancak şu ana kadar bize resmi olarak gelen bir teklif yok" ifadelerini kullandı.


2015-2016 sezonunda bu yana Ümraniyespor formasını terleten Emircan, geçtiğimiz sezon ligde ve Türkiye Kupası’nda göre aldığı 37 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
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