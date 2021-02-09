Özel Güvenlik mesleğinde görev yapmak isteyen adaylar, önce belli kurslardaki yeterlilik belgelerini alabilmek için eğitim almaktadır. Alınan ders ve eğitimlerin ardından sınavlara giren adaylar daha sonra özel güvenlik olmaktadır. Adaylar, 2021 yılındaki Özel Güvenlik sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Özel güvenlik personel alımları için her yıl binlerce özel güvenlik adayı sınava girmekte.

Adaylar; banka, şirket ve işyerleri gibi farklı alanlarda özel güvenlik görevlerinde çalışabilmek için belirlenmiş olan sınavlara girip başarılı olmaları gerekmektedir. Bu durumda sertifika kazanarak görevlerine başlayabilen özel güvenlik adayları iki sınıfa ayrılır. Adaylar silahlı ve silahsız olarak görev yaparken aynı zamanda alan ile ilgili belirlenmiş olan kriterlere göre de görevlendirilmektedir. Özel güvenlik görevlilerinin kamu ve özel sektörler başta olmak üzere birçok alanda iş imkanı bulunur.

Özel güvenlik sınav tarihleri belli oldu mu?

Adaylar söz konusu özel güvenlik sınavının hangi tarihlerde yapılacağı ve hangi soruların çıkacağını merak ederken, konuya ilişkin sınav takviminin önümüzdeki günlerde netlik kazanması ön görülüyor.